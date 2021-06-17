Поєдинок розпочнеться о 16:00

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Збірна України в другому матчі на Євро-2020 зіграє проти команди Північної Македонії.

Італійські фахівці з TuttoMercatoWeb визначили можливі стартові склади команд.

Читайте також: Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу

Збірна України: Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Маліновський, Сидорчук, Зінченко - Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко

Збірна Північної Македонії: Дімітревські - Рістовські, Муслю, М. Рістовські - Ніколов, Барді, Адемі, Елмас, Аліоські - Трайковський, Пандєв

Матч відбудеться 17 червня, о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, Зубков, Попов та Безус не потрапили до заявки збірної України на матч з Північною Македонією.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua