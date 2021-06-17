Джерело - TuttoMercatoWeb.
Збірна України в другому матчі на Євро-2020 зіграє проти команди Північної Македонії.
Італійські фахівці з TuttoMercatoWeb визначили можливі стартові склади команд.
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Збірна України: Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Маліновський, Сидорчук, Зінченко - Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко
Збірна Північної Македонії: Дімітревські - Рістовські, Муслю, М. Рістовські - Ніколов, Барді, Адемі, Елмас, Аліоські - Трайковський, Пандєв
Матч відбудеться 17 червня, о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, Зубков, Попов та Безус не потрапили до заявки збірної України на матч з Північною Македонією.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
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