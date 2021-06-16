Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва

Джерело - Чемпiон.

Збірна України продовжує готуватися до матчу другого туру Євро-2020 проти Північної Македонії.

Команда Андрія Шевченка провела чергове тренування, на якому приділила час відновленню після попередньої гри. Також гравці провели вправи на тримання м'яча.

Півзахисник Андрій Ярмоленко і захисник Євген Макаренко довго визначали, у кого з них найкраща ліва нога.

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