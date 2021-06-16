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15 червня 1996 року збірна Англії обіграла Шотландію на груповому етапі фінальної частини Євро-1996.

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Проблеми з дотриманням режиму зробили Гаскойна об'єктом нещадної критики з боку англійських ЗМІ, проте після цього матчу про нього знову заговорили насамперед, як про талановитого гравця.

Гол у ворота шотландців, коли Газза класно прийняв пас Даррена Андертона, перекинув м'яч через захисника і вколотив у сітку, став найкращим свідченням його видатної майстерності.

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