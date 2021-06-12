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Еріксена відвезли зі стадіону на швидкій

Сьогодні 20:18 Valeriy Ruchka 542 0
Еріксена відвезли зі стадіону на швидкій

Джерело - Чемпiон.

У матчі першого туру групового етапу збірна Данії грає проти команди Фінляндії. У кінцівці першого тайму півзахисник данців без контакту Крістіан Еріксен повалився на газон. На 43-й хвилині зустрічі арбітр зупинив гру, а на поле вибігли лікарі. Медичний персонал збірної, а також парамедики вже робили масаж серця хавбеку. Після цього його винесли з поля і швидкою відправили до лікарні.

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