Еріксена відвезли зі стадіону на швидкій

Джерело - Чемпiон.

У матчі першого туру групового етапу збірна Данії грає проти команди Фінляндії. У кінцівці першого тайму півзахисник данців без контакту Крістіан Еріксен повалився на газон. На 43-й хвилині зустрічі арбітр зупинив гру, а на поле вибігли лікарі. Медичний персонал збірної, а також парамедики вже робили масаж серця хавбеку. Після цього його винесли з поля і швидкою відправили до лікарні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua