Чемпіон НБА нокаутував співака в боксерському бою

Джерело - Чемпiон.

Відомий у минулому гравець НБА Ламар Одом провів боксерський поєдинок зі співаком Аароном Картером.

За правилами суперники повинні були провести три раунди по півтори хвилини. Обидва бійці були в шоломах. Одом, який був важчий за Картера на 29 кілограм, нокаутував суперника у другому раунді.

Нагадаємо, що Одом грав в НБА з 1999 по 2013-й рік. У складі Лос-Анджелес Лейкерс двічі ставав чемпіоном НБА (2009, 2010).

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