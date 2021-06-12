Без Моргенштерна. Збірна України оновила плейлист

Ввечері 11 червня, коли Туреччина та Італія відкривали Євро-2020, на Spotify з'явився новий плейлист збірної України.
До списку футболістів збірної України увійшли 11 пісень:
Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People (офіційний гімн Євро)
ONUKA – Vidlik
Patsyki Z Franeka – Марічка
The Hardkiss – Кораблі
Boombox – Вахтерам
Okean Elzy – Обійми
Go_A – Шум
MONATIK – Кружит
Max Barskih, Zivert – BESTSELLER
AC/DC – Thunderstruck
David Guetta – Love Don't Let Me Go
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