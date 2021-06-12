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Без Моргенштерна. Збірна України оновила плейлист

Сьогодні 10:20 Valeriy Ruchka 245 0
Без Моргенштерна. Збірна України оновила плейлист

Ввечері 11 червня, коли Туреччина та Італія відкривали Євро-2020, на Spotify з'явився новий плейлист збірної України.

До списку футболістів збірної України увійшли 11 пісень:

Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People (офіційний гімн Євро)

ONUKA – Vidlik

Patsyki Z Franeka – Марічка

The Hardkiss – Кораблі

Boombox – Вахтерам

Okean Elzy – Обійми

Go_A – Шум

MONATIK – Кружит

Max Barskih, Zivert – BESTSELLER

AC/DC – Thunderstruck

David Guetta – Love Don't Let Me Go

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