Без Моргенштерна. Збірна України оновила плейлист

Ввечері 11 червня, коли Туреччина та Італія відкривали Євро-2020, на Spotify з'явився новий плейлист збірної України.

До списку футболістів збірної України увійшли 11 пісень:

Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People (офіційний гімн Євро)

ONUKA – Vidlik

Patsyki Z Franeka – Марічка

The Hardkiss – Кораблі

Boombox – Вахтерам

Okean Elzy – Обійми

Go_A – Шум

MONATIK – Кружит

Max Barskih, Zivert – BESTSELLER

AC/DC – Thunderstruck

David Guetta – Love Don't Let Me Go

