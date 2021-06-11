Справжній детектив. Українська тенісистка розповіла про розтавання з гравцем Динамо, але потім передумала

Щось досить дивне відбувається у сім'ї гравця Динамо Жерсона Родрігеса та української тенісистки Ольги Янчук.
Спочатку тенісистка повідомила про розтавання з футболістом:
"Зараз я самотня жінка. Ми більше не одне ціле. З моменту нашої зустрічі минуло два чудових роки. Ми були найкращими друзями, коханцями, партнерами. Між нами було багато всього, і це було чудово. Наші відносини були наповнені любов'ю і емоціями. Але в житті немає нічого вічного, все може закінчитися в будь-який момент.
Змінилася я і мої погляди на життя. Я не знаю, що буде далі, але вірю, що ми зможемо зберегти наші батьківські відносини для нашого сина Жерсона-молодшого. Спасибі тобі за все, що ти для мене зробив, за твою любов і нескінченну підтримку. Обіцяю виховати нашого сина в любові до батька", – написала Янчук в Instagram.
Але потім ця публікація була видалена, а натомість з'явилось спільне фото тенісистки та футболіста, де Янчук зізнається Родрігесу у коханні.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua