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У Китаї оператор обігнав бігунів з камерою в руках

Сьогодні 22:01 Valeriy Ruchka 222 0
У Китаї оператор обігнав бігунів з камерою в руках

Джерело - Чемпiон.

У китайській провінції Шаньсі під час чемпіонату з легкої атлетики між університетами трапився курйозний випадок. Оператор, який працював на змаганнях, продемонстрував неймовірні швидкісні дані та фізичну підготовку заради того, щоб зробити найкращі кадри.

На сторінці видання TRT World у Twitter з'явилося відео забігу, який став моментом слави для одного зі студентів місцевого коледжу. Перед стартом стометрівки він зайняв місце перед спринтерами, після чого не дозволяв їм наблизитися до себе на дистанції, не дивлячись на те, що камера, яку студент використовував для зйомки, важила понад 4 кілограми..

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