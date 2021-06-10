Українці залишають тисячі коментарів на сторінках УЄФА

Джерело - Чемпiон.

Під постами Європейського футбольного союзу (УЄФА) у Facebook українці залишають тисячі коментарів на знак протесту проти вимоги прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло Героям слава!. Скаргу до союзу подала Росія.

Абсолютна більшість зі останніх коментарів стосуються саме українського питання. Найчастіше коментують гаслами "Слава Україні! Героям слава!", що перегукується із зображеним на формі. Утім, зустрічаються й заклики до УЄФА: "Поверніть надпис на українській формі! Герої – це люди, які боролися за незалежність України, ризикуючи своїм життям і здоров’ям!".

Користувачі Facebook апелюють до того, що "Героям слава!" – офіційне вітання Збройних сил України і не є політичним гаслом, як заявляють в УЄФА.

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