Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України перед вильотом до Бухареста взяли участь у командній фотосесії в цивільнах костюмах. Коли вже всі були готові, адміністратори помітили відсутність Марлоса. Хавбек Шахтаря так і не вирішив завдання із зав'язуванням краватки. На допомогу вінгеру прийшов головний тренер Андрій Шевченко, який магічним рухом продемонстрував своє вміння і в цьому компоненті.

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