Джерело - Чемпiон.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що через кілька днів стартує чемпіонат Європи з футболу.

"Чекаємо п'ятницю. Цього разу - не через РНБО", - написав Зеленський на своїй сторінці в Instagram, виставивши фото в новій футболці збірної України.

Відзначимо, що 11 червня в матчі-відкритті зіграють збірні Італії та Туреччини.

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