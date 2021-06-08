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Дівчина українського футболіста опублікувала гарячі фото з відпочинку

Сьогодні 15:57 Андрій Твердохліб 82 0
Дівчина українського футболіста опублікувала гарячі фото з відпочинку

Джерело - Instagram.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля, який минулий сезон провів на правах оренди в Десні, не потрапивши до складу збірної України одразу вирушив зі свою дівчиною на відпочинок. Нагадаємо, що Анастасія Гладун до Коноплі зустрічалася із захисником Динамо Денисом Поповим. Про цей скандал можете почитати ТУТ.

Здається, у пари все чудово, і вони прекрасно поводять свою відпустку. Ну і як завжди, Анастасія не забуває радувати своїх фолловерів в Instagram новими світлинами.

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