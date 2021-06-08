Джерело - Чемпіон.
Лідер Манчестер Сіті та одноклубник Олександра Зінченка Кевін Де Брейне з шикарним почуттям гумору привітав родину Зінченків з очікуванням первістка.
"Гарна робота, синку", написав бельгієць.
Напередодні Зінченко відзначився голом за збірну Україну, який присвятив вагітній дружині. Українці вепвнено перемогли Кіпр і в доброму гуморі готуюються до чемпіонату Європи.
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