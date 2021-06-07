Головний редактор Чемпіона: Чим заслужив Квартал виконувати Гімн України?

Головного редактора Champion.com.ua Твердохліба Андрія обурило виконання Гімну України пред контрольним матчем збірної України проти Кіпру.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Трохи більше ніж за два місяці Україна святкуватиме 30-річчя Незалежності, а Закону про державні символи так і немає.

Тому - то Ірина Морозюк дозволяє собі публічно співати гімн напівоголеною, прикрившись прапором, то Злата Огневич, уже офіційно, перед матчем з Казахстаном співає головну пісню країни в занадто відвертому вбранні.

Сьогодні ж Гімн виконували дівчата з Кварталу 95. І якщо до виконання питань немає, це - справа смаку, то до вибору УАФ - є. Здається мені, виконувати Гімн має бути честю, але головне - цю честь має заслужити виконавець. Чим заслужив Квартал? Тим що їх керівник, а нині - президент країни, називав Україну повією?! Чи це - чергове оспівування "царя"?!"