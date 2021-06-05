Фейкове сходження на Еверест. Українка потрапила у скандал через свою брехню

Джерело - bbc.

Українські альпіністи днями зійшли на найвищу вершину світу - Еверест (8848 м). Серед них була мешканка Івано-Франківська, альпіністка-рекордсменка Христина Мохнацька, через яку й спалахнув скандал.

На своїй сторінці у Facebook вона написала, що підкорила Еверест, але інші альпіністи, які підіймалися разом з нею, формі заперечили цей факт.

Христина Мохнацька - вчителька географії та викладачка франківського університету - вирішила зійти на найвищу вершину планети без кисневої маски. Знайшлися спонсори і Христині вдалося зібрати 114 тисяч доларів.

На початку квітня вона поїхала в Непал, щоб реалізувати свою мету.

Христина часто інформувала про свою експедицію та навіть прочитала франківським студентам онлайн-лекцію, присвячену захисту довкілля, на висоті 5362 метри з льодовика Кхумбу. Це також був один з її запланованих рекордів.

1 червня про її успішне сходження на вершину повідомили на офіційній сторінці університету Короля Данила, де й викладає жінка.

"Добралась до вершини Христина сьогодні о 07:04 за місцевим часом. Христина особисто за допомогою сотового зв'язку повідомила проректору УКД Олега Андрухіва про своє успішне сходження", - йдеться на сторінці університету.

Згодом Христина підтвердила факт свого успішного сходження на Еверест на одній зі своїх сторінок.

Альпініст Дмитро Семеренко, відомий як перший дніпрянин, що підкорив Еверест, також йшов того дня на вершину світу.

Після успішного спуску з гори він публікує відео, де розповідає про альпіністів, які разом з ним були в експедиції. У відео він говорить і про Христю Мохнацьку, де твердо заявляє, що вона не дійшла до вершини, а пішла назад.

"Я повертав голову, а Еверест був біля (гори) Лходзе поруч. І видно всіх наших, що вони йдуть вверх. Тільки Христя Мохнацька іде вниз. Бо вона не дійшла. Бо вона не дійшла навіть з киснем", - заявляє Семеренко.

Згодом Мохнацька прокоментувала звинувачення. Вона виклала у соцмережах фотографії, які мали б підтверджувати, що вона таки була на вершині світу, і заявила, що буде подавати до суду за наклеп. Крім того, очікуватиме себе в списку тих, хто підкорив Еверест.

Згодом її коментарі зникли. А Христину тепер уже звинувачують у редагуанні знімків: мовляв, фотографії несправжні - нібито, на фото її шерпа, якому домалювали обличчя Христини Мохнацької.

Компанія-організатор, яка займалася сходженням українців на Джомолунгму, не згадує Христину Мохнацьку у списку тих, хто підкорив гору.

Зрештою, 4 червня, Христина Мохнацька зізналася, що не дійшла до вершини Евересту.

Вона пояснила, що коли до вершини залишалося 10-15 метрів по вертикалі, то вирішила спуститися до свого шерпи, який через стан здоров'я не зміг піднятися разом із нею.

Про це вона навіть записала відео з чоловіками, що її супроводжували.

"Висота 8780 м. Я бачу ціль, але мій гід Калдін каже, що йому погано, йому дуже болить голова і він не може йти. Я в розпачі. Дава, мій другий шерпа, каже, щоб я йшла за ним, а Калдіна лишити тут", - розповіла Мохнацьку. Вона сказала, що не змогла покинути свого шерпу.

"Для мене вершина є! Я була на вершині світу! Для мене найбільше досягнення, що з Калдіном нічого не сталося!" - додає Христина.

Та згодом і цей допис зник зі сторінки Мохнацької.

Втім, можна стверджувати, що альпіністка таки дійшла до ступені Хілларі (8790 м), що за понад годину шляху від головної вершини.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua