Кухар першим ударом нокаутував суперника

Джерело - Чемпіон.

Для перемоги українському боксеру Славі Кухару потрібна була лише одна секунда бою.

Українець першим ударом відразу нокаутував суперника.

Після потужного удару опонент не зміг піднятися, і суддя зупинив поєдинок.

Популярний американський Instagram-аккаунт boxing.media назвав цей поєдинок надшвидкісною перемогою в боксі. Відзначимо, що відео зібрало понад 60 000 переглядів, що досить багато, враховуючи нерозкрученість бою і боксерів.

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