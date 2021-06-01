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Відомому журналісту погрожують фізичною розправою за пост у Фейсбуці

Сьогодні 09:38 Андрій Твердохліб 474 0
Відомому журналісту погрожують фізичною розправою за пост у Фейсбуці

Джерело - Чемпіон.

Відомий журналіст і співведучий програми ТаТоТаке Андрій Сеньків висловив своє невдоволення методами, якими відроджується футбольний клуб Металіст. Зокрема, й порушенням карантинних норм на грі Другої ліги Метал - Кривбас, яка зібрала більше 35 тисяч уболівальників, що було схоже на культ Ярославського.

"Завтра унікальна подія для українського футболу - цар повертається із заслання. 9 років сліз, стресів і депресій. 9 років без монарха. І нарешті - камбек.

Шикарний мурал з царем виник буквально за добу - красиво аж до щему в серці (ініціатива клубу - то щире мистецтво). Міська рада "ласкаво запрошує" всіх бюджетників - школи, підприємста, заводи, апарат. Прийти вклонитися повинен кожен! І на стадіон, і на марш перед футболом.

На матчі Метала та Кривбаса заплановано 35 тисяч людей (здоров, ковід!). Бо будь-яка хвороба зникає, немов весняний сніг, коли промені йдуть від німбу царя.

Найбанальніше, шо звучить в голові - це повернення можна було зробити нормально, а не отак вульгарно. Найприкріше, шо піпл все одно хаває. І я відверто бажаю і бажатиму цьому клубу знову здохнути, а Ярославському ніколи не повертатися в український футбол. Краще я блюватиму від моря випитого алкоголю" - написав Сеньків.

Одразу після цього на адресу журналіста посипалися погрози від харківських уболівальників, у тому числі, й фізичною розправою.

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