Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця

Джерело - Чемпіон.

19-річна українська стрибунка в висоту Ярослава Магучіх є однією із найкращих легкоатлеток світу. Незважаючи на свій юний вік, Магучіх - віцечемпіонка світу та володарка світового рекорду для спортсменів до 20 років. Найкращий результат Ясі - 2,06 (до дорослого світового рекорду (2,09) Стефки Кастадінової усого 3 см).

На початку травня Магучіх, яка готується до Олімпійських ігор, взяла участь у зйомках для відомого журналу Vogue.

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