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Мілан Шевченка проти Ювентуса та ще 6 фіналів Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:49 Андрій Твердохліб 91 0
Мілан Шевченка проти Ювентуса та ще 6 фіналів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні в Порту на Ештадіу де Драгау Манчестер Сіті та Челсі визначать переможця Ліги чемпіонів 2020/21. Цьогорічний фінал стане восьмим в історії, у якому зійдуться представники однієї країни.

У попередніх семи тричі грали представники Іспанії, двічі - Англії та по одному - Італії і Німеччини. Учасник сьогоднішнього фіналу Челсі вже приймав участь у подібному матчі в 2008 році.

1999/00. Реал Мадрид - Валенсія 3:0

2002/03. Мілан - Ювентус 0:0 (3:2 - пен.)

2007/08. Манчестер Юнайтед - Челсі 1:1 (6:5 - пен.)

2012/13. Баварія - Боруссія Д. 2:1

2013/14. Реал Мадрид - Атлетіко 4:1 (додатковий час)

2015/16. Реал Мадрид - Атлетіко 1:1 (5:3 - пен.)

2018/19. Ліверпуль - Тоттенгем 2:0

Цікаво, що у двох випадках із семи в фіналі грали не просто представники одного чемпіонату, а й команди з одного міста - Реад мадрид - Атлетіко Мадрид (2014, 2016).

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