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Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22

Сьогодні 14:20 Максим Буйдин 2028 0
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22
Віталій Миколенко
#Миколенко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 травня, свій день народження святкує захисник київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко.

На рахунку молодого українця лише один повноцінний сезон у складі обох команд, однак він вже встиг заявити про себе в повний голос.

І не дивно, що за талантом слідкують клуби з іспанської Ла-Ліги та Манчестер Сіті.

Чемпіон пропонує вам насолодитися найкращими ігровими епізодами за участю Миколенка.

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