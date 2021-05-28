Джерело - Чемпiон.

Перед стартом Відкритого чемпіонату Франції іспанський тенісист Рафаель Надаль отримав пам'ятник на свою честь.

Скульптуру відкривав сам спортсмен, а також президент федерації тенісу Франції Жиль Мореттон і скульптор Хорді Дієс Фернандес.

Відзначимо, що Надаль 13 разів вигравав "Ролан Гаррос", що є абсолютним рекордом. Крім того, 34-річний іспанець є чинним переможцем турніру

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