Джерело - Чемпіон.
Рівно 17 років тому, 28 травня 2003 року, в Манчестері на стадіоні Олд Траффорд відбувся вирішальний матч Ліги чемпіонів того сезону, участь в якому взяли італійські Ювентус і Мілан.
У підсумку перемога дісталася "россонері", які здобули її в серії пенальті (3:2), тому як основний і додатковий час матчу завершилися внічию (0:0).
Вирішальний пенальті Мілана в тій зустрічі пробивав український форвард Андрій Шевченко, який зумів переграти Джанлуїджі Буффона.
#AccaddeOggi nel 2003: il Milan supera la Juventus nella finale tutta italiana e vince la @ChampionsLeague 🏆#UCL | @acmilan pic.twitter.com/Nt4gEK72rd— La UEFA (@UEFAcom_it) May 28, 2021
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