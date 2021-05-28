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18 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів

Сьогодні 11:25 Valeriy Ruchka 2266 0
18 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів
28 травня 2003 року Андрій Шевченко у складі Мілана виграв Лігу чемпіонів, забивши вирішальний пенальті у ворота Ювентуса.

Основний час поєдинку завершився нульовою нічиєю. Андрій Шевченко відзначився голом, але взяття воріт було скасоване.

В підсумку, переможець Ліги чемпіонів визначався у серії післяматчевих пенальті. Буффон взяв 2 пенальті, а Діда – 3. Вирішальний удар виконав Андрій Шевченко, який і приніс "россонері" 6-й Кубок ЛЧ в історії клубу. Форвард став першим футболістом в історії незалежної України, який переміг у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2002/03. Фінал

28 травня 2003

Ювентус – Мілан  0:0 (по пен. 2:3)

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