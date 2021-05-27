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6 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи

Сьогодні 14:18 Valeriy Ruchka 1806 0
6 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

27 травня 2015 року дніпропетровський Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи проти Севільї.

Напружений матч завершився із рахунком 3:2 на користь іспанців. Перший м'яч у грі забив дніпрянин Нікола Калинич – на 7-й хвилині він вивів команду Мирона Маркевича уперед.

Після цього Гжегож Крихов'як і Карлос Бакка переломили хід поєдинку. Втім, перед перервою українцям вдалося зрівняти рахунок. Неймовірний гол зі "стандарту" забив капітан Дніпра Руслан Ротань.

Переможний м'яч для Севільї Бакка забив на 73-й хвилині.

Ліга Європи. Фінал

27 травня 2015.

Варшава. Стадіон Народовий

Дніпро (Україна) - Севілья (Іспанія) 2:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 7 Калинич, 1:1- 28 Крихов'як, 1:2 - 31 Бакка, 2:2 - 43 Ротань, 2:3 - 73 Бакка 

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