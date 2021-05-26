Джерело - Чемпiон.

26 травня 1999 року в Барселоні на Камп Ноу відбувся фантастичний фінал Ліги чемпіонів.

Цей фінал міг стати українським, якби київське Динамо змогло втримати Баварію в Києві (3:3) і переграло в Мюнхені (0:1). Але перший і єдиний вихід українського клубу у фінал головного європейського клубного турніру так і не відбувся. Манчестер Юнайтед в паралельному протистоянні також в нелегкому бою здолав Ювентус (1:1, 3:2).

26 травня "червоні дияволи" і "ротен" зустрілися на Камп Ноу. Вже на 6-й хвилині Маріо Баслер вивів німців вперед. Перший тайм був цілком і повністю за мюнхенцями, а Петер Шмейхель був вдячний долі, що все обійшлося лише одним пропущеним голом.

У другому таймі Баварія не дозволила серу Алексу Фергюсону переломити хід поєдинку тактично. Мюнхенці гостро атакували, але другий гол ніяк не хотів ставати реальністю (дві перекладини і тд). На 67-й хвилині у манкуніанців на заміну вийшов Тедді Шерінгем, а на 81-й хвилині Оле-Гуннар Сульшер.

Йшов компенсований час матчу, і ніщо не віщувало того, що Баварія може втратити цю перемогу. Але Шерінгем і Сульшер на 91-й і 93-й хвилинах, відповідно, вирвали для "дияволів" перемогу.

Ліга Чемпіонів

Фінал

26 травня 1999

Барселона. Стадіон Камп Ноу

Манчестер Юнайтед ФК (Англія) - Баварія Мюнхен (Німеччина) - 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Баслер, 1:1 - 90+1 Шерінгем, 2:1 - 90+3 Сульшер

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