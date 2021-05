Справжнім сюрпризом для захисника Юти Джордана Кларксона стало вручення йому почесної нагороди - "Найкращому шостому гравцю сезона".

На запитання від журналіста скільки гравців Юти раніше отримали почеснмй приз, Кларксон відповів: "Нуль". Але з ним не погодився партнер Джордана Джо Інглс: "Один", - сказав австралієць і вручив статуетку. Відзначимо, що Інглс також був претендентом на дану нагороду.

Joe Ingles surprised Jordan Clarkson with his Sixth Man trophy 🙏



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/U8HY9g0Hto