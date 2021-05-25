Джерело - Чемпіон.
Справжнім сюрпризом для захисника Юти Джордана Кларксона стало вручення йому почесної нагороди - "Найкращому шостому гравцю сезона".
На запитання від журналіста скільки гравців Юти раніше отримали почеснмй приз, Кларксон відповів: "Нуль". Але з ним не погодився партнер Джордана Джо Інглс: "Один", - сказав австралієць і вручив статуетку. Відзначимо, що Інглс також був претендентом на дану нагороду.
Joe Ingles surprised Jordan Clarkson with his Sixth Man trophy 🙏— Bleacher Report (@BleacherReport) May 24, 2021
(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/U8HY9g0Hto
З іншими номінантами на індивідуальні нагороди за регулярний сезон 2020/21 можна ознайомитись ТУТ.
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