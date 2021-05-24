 Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників

Сьогодні 17:49 Valeriy Ruchka 2120 0
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників

Джерело - Чемпіон.

24 травня 1964 року на стадіоні в Лімі через безлад і тисняву загинуло понад 300 людей.

Тиснява на Національному стадіоні сталася в столиці Перу Лімі в кінці матчу між національними збірними Перу й Аргентини в рамках відбіркового турніру до XVIII літніх Олімпійських ігор.

Суддя спочатку зарахував, а потім скасував гол у ворота збірної Аргентини на останніх хвилинах матчу. На стадіоні серед уболівальників збірної Перу в результаті заворушень і непрофесійних дій поліції виникла тиснява. Загинуло 328 і постраждало близько 4000 чоловік Це найбільша за кількістю загиблих на стадіонах трагедія в історії футболу.

Поліції застосувала сльозогінний на північній трибуні, щоб налякати натовп. Це викликало паніку, всі бігли щоб уникнути газу. Залізні ворота були закриті. Глядачі, що рухалися по закритих сходах, тиснули тих, хто був біля закритих воріт. Люди помирали від внутрішньої кровотечі або асфіксії. Ворота згодом виламали. Офіційна кількість померлих - 328.

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