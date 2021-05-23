Шевченко вразив гравців збірної України своєю технікою

Збірна України на зборах у Харкові продовжує підготовку до товариського матчу проти Бахрейну.

Головний тренер "синьо-жовтих" активно працює на полі зі своїми підопічними, передаючи їм власний досвід. Під час одного з тренувань він пограв з футболістами у квадрат. Варті уваги два чудові паси від коуча спочатку на Марлоса, а потім на Зубкова. Обидва рази футболісти губилися і були не готові до прихованих передач.

Нагадаємо, поєдинок проти Бахрейну відбудеться вже сьогодні, 23 травня. Початок зустрічі о 21:00.

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