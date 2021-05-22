Джерело - Чемпіон.

Відомий український коментатор Віктор Вацко тріумфально розпочав сезон риболовлі, неймовірним "трофеєм" - короп вагою 21 кг.

Про повідомив Вацко у своєму Instagram.

"Коли на вsдкриттs сезону припливла красуна нв 21 кг", - написав коментатор.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Вацко став переможцем премії "Найкращі спортивні медіа України" у номінації "Найураще відеоінтерв'ю".

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