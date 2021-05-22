Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

22 травня 2010 року міланський Інтер, перемігши у фіналі Баварію, виграв Лігу чемпіонів.

Дублем за синьо-чорних відзначився Дієго Міліто.

⚫️🔵 В этот день в 2010-м "Интер" Жозе Моуринью обыграл "Баварию" в финале #ЛигаЧемпионов! 🏆🎉



⚽️⚽️ Диего Милито pic.twitter.com/ViivYfwcKl — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 22, 2020

А тріумфальний забіг Жозе Моурінью увійшов в анали тренерських святкувань.

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