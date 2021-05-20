Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном

Джерело - Чемпiон.

Футболісти збірної України Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко та Андрій Пятов запросили уболівальників відвідати товариський матч із Бахрейном, який відбудеться в Харкові в неділю, 23 травня.

"Запрошуємо на гру з Бахрейном. У вишиванці", — звернувся Степаненко до вболівальників збірної України.

День вишиванки традиційно святкується в Україні у третій четвер травня.

Матч Україна — Бахрейн пройде на ОСК Металіст. Стартовий свисток поєдинку прозвучить о 21:00.

View this post on Instagram A post shared by УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua