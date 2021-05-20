Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном

Джерело - Чемпiон.
Футболісти збірної України Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко та Андрій Пятов запросили уболівальників відвідати товариський матч із Бахрейном, який відбудеться в Харкові в неділю, 23 травня.
"Запрошуємо на гру з Бахрейном. У вишиванці", — звернувся Степаненко до вболівальників збірної України.
День вишиванки традиційно святкується в Україні у третій четвер травня.
Матч Україна — Бахрейн пройде на ОСК Металіст. Стартовий свисток поєдинку прозвучить о 21:00.
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