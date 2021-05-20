Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА

20 травня 2009 року донецький Шахтар став переможцем Кубка UEFA.

Свій шлях на турнірі гірники почали зі стадії 1/16 фіналу, обігравши лондонський Тоттенгем (2:0, 1:1). Потім в 1/8 фіналу був переможений московський ЦСКА (0:1, 2:0), у чвертьфіналі - марсельський Олімпік (2:0, 2:1) і в півфіналі київське Динамо (1:1, 2:1).

У Стамбулі відбувся фінальний матч між Шахтарем і Вердером. На 25-й хвилині Луїс Адріано з передачі Развана Раца відкрив рахунок, але ще до перерви бременці відігралися після потужного удару Налдо зі штрафного.

Основний час поєдинку завершився внічию, а розв'язка наступила в екстра-таймі: на 97-й хвилині Даріо Срна прострілив з флангу, а Жадсон пробив голкіпера. 2:1 - Шахтар став володарем Кубка UEFA.

Шахтар - Вердер - 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Адріано, 1:1 -35 Налдо, 2:1 - 97 Жадсон

Шахтар: П'ятов, Кучер, Рац, Чигринський, Срна (к), Фернандінью, Ілсінью (Гай, 100), Жадсон (Дуляй, 112), Левандовський, Вілліан, Адріано (Гладкий, 90).

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