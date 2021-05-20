Вирішальний триочковий Леброна через Каррі, що подарував Лейкерс путівку в плей-оф

Джерело - Чемпiон.

У поєдинку плей-ін за право зіграти в першому раунді плей-оф проти Фінікс Санс Лос-Анджелес Лейкерс здолали Голден Стейт Ворріорс.

Вирішальним моментом у поєдинку став триочковий Леброна Джеймса, який виконав кидок із сиреною про закінчення володіння. Примітно, що захищався проти "короля" лідер Ворріорс Стеф Каррі.

Після цього у "воїнів" були атаки, але вони не змогли набрати очок і це потрапляння Джеймса в результаті виявилося переможним.

Відзначимо, що Ворріорс ще має шанси вийти в плей-оф НБА. Для цього команді потрібно в другому поєдинку плей-ін турніру обіграти Мемфіс.

LEBRON JAMES' WINNER ON A LOOP! pic.twitter.com/jxhzjV95pR — NBA (@NBA) May 20, 2021

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