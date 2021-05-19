Запросили в клуб? Шевченко зустрівся з відомими функціонерами

Джерело - Чемпiон.

Президент харківського ФК Метал Євген Красніков, головний тренер цієї команди Олександр Кучер і президент ФК Металіст у 2005-2012 роках Олександр Ярославський тепло поспілкувалися з представниками тренерського штабу і гравцями національної команди, яка проводить збір напередодні Євро-2020.

Як відомо, Метал в поточному сезоні достроково став переможцем групи Б Другої ліги і завоював путівку в Першу лігу. А Олександр Ярославський публічно позначив свій намір незабаром повернутися в футбол.

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