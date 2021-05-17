Портленд допоміг вболівальнику, що поставив будинок на 42 перемоги команди

Джерело - Чемпiон.

В останньому матчі регулярного чемпіонату НБА Портленд впевнено обіграв Денвер 132:116 і зайняв 6-у сходинку на Заході з результатом 42-30.

Таким чином, команда з Орегона змогла допомогти одному з уболівальників клубу, який в середині квітня поставив будинок на 42 перемоги Блейзерс в сезоні.

Тоді фанат написав: "Залишуся відданим шанувальником, навіть якщо доведеться жити на горищі або на вулиці".

Тоді лідер Портленда Деміан Ліллард написав вболівальнику, що постарається не підвести його. У минулому матчі Деміан набрав 22 очки і 10 передач, реалізувавши 5 з 9 триочкових.

У першому раунді плей-оф, що стартує 22 травня, Блейзерс зустрінуться з Денвером.

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