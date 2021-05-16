 Івуарійська футболістка жорстоко стала на ногу українській гравчині, яка лежала на полі. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Івуарійська футболістка жорстоко стала на ногу українській гравчині, яка лежала на полі

Сьогодні 19:14 Valeriy Ruchka 572 1
Івуарійська футболістка жорстоко стала на ногу українській гравчині, яка лежала на полі

Харківський Житлобуд-2 та Восход з Херсонщини 14 травня провели поєдинок 8 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд Вищої ліги.

Харківські футболістки здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Та гру затьмарив ганебний вчинок івуарійської легіонерки Восходу Інес Гогогуй.

Легіонерка гостей навмисно наступила на ногу Тетяні Китаєвій з Житлобуд-2, коли та лежала на газоні.

Партнерки по команді відразу заступилися за Китаєву, а Гогогуй від стусанів врятувала арбітриня. Івуарійка отримала пряме вилучення.

 
 
 
 
 
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