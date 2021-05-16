Харківський Житлобуд-2 та Восход з Херсонщини 14 травня провели поєдинок 8 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд Вищої ліги.
Харківські футболістки здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Та гру затьмарив ганебний вчинок івуарійської легіонерки Восходу Інес Гогогуй.
Легіонерка гостей навмисно наступила на ногу Тетяні Китаєвій з Житлобуд-2, коли та лежала на газоні.
Партнерки по команді відразу заступилися за Китаєву, а Гогогуй від стусанів врятувала арбітриня. Івуарійка отримала пряме вилучення.
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