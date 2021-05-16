Ветеран UFC Едсон Барбоза здобув яскраву перемогу над Шейном Бургосом на UFC 262.

Поєдинок завершився в третьому раунді. Бургос прийняв удар. Але через кілька секунд позадкував і впав. Едсон почав добивати суперника, але в цьому не було необхідності. Суддя зафіксував нокаут.

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