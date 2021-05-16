Фанати влаштували жорстку бійку під час турніру UFC 262

На турнірі з ММА UFC 262, який відбувся в американському Х'юстоні, сталася бійка між фанатами. Троє чоловіків влаштували серйозну бійку прямо на трибунах стадіону. Знадобилося втручання поліціянта, щоб їх розборонити.

This crowd in Houston is wild #UFC262 pic.twitter.com/zFbs1yYvDc — Keith Peterson (@KPetersonUFC) May 16, 2021

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