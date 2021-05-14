 Національний вид спорту! У Росії провели чемпіонат з копання могил. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Три ТОП-клуби Європи цікавляться Маліновським
Сьогодні 17:09 748
Світоліна - Свьонтек: онлайн-трансляція чвертьфіналу в Римі. LIVE
Сьогодні 11:49 568
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Сьогодні 11:07 5808
Де можна побачити перший контракт Кличка
Сьогодні 10:58 7866
Луческу оцінив перемогу Динамо у Кубку України
Сьогодні 09:30 1736
Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 2:4. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 1605
Динамо виграло 37 кубок у своїй історії
Сьогодні 08:40 1496
Динамо - Зоря: відео голів і огляд матчу
Вчора 21:52 2476
Динамо зробило золотий дубль у сезоні 2020/21
Вчора 21:33 1432
Динамо Київ - Зоря Луганськ 1:0. Як це було
Вчора 21:32 19557
Блоги
Медичний штат на «аутсорсі»: що таке мультидисциплінарна група фахівців зі спортивної медицини?
Медичний штат на «аутсорсі»: що таке мультидисциплінарна група фахівців зі спортивної медицини? Дима Копий
Вчора 12:26 544
19 років тому помер Валерій Лобановський
19 років тому помер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
Вчора 08:41 6864
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 3 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 3 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
12.05.2021 23:32 4910
Динамо - Зоря: як команди дійшли до фіналу Кубка України
Динамо - Зоря: як команди дійшли до фіналу Кубка України Valeriy Ruchka
12.05.2021 19:32 658
Пріземлілся. Ломаченко зганьбився постом у соцмережі
Пріземлілся. Ломаченко зганьбився постом у соцмережі Valeriy Ruchka
12.05.2021 14:53 6595 2
Аякс розплавив чемпіонський трофей і зробив зірки для фанатів
Аякс розплавив чемпіонський трофей і зробив зірки для фанатів Valeriy Ruchka
12.05.2021 13:30 585
Ти - ніхто, йди звідси нах*й: Альварес на пресконференції принизив Андраде
Ти - ніхто, йди звідси нах*й: Альварес на пресконференції принизив Андраде Андрій Твердохліб
12.05.2021 06:20 8614
Російський воротар пропустив гол з центра поля
Російський воротар пропустив гол з центра поля Андрій Твердохліб
11.05.2021 22:16 933
Дівчина дня. Українська модель запалює на вечорах боксу Олександра Усика
Дівчина дня. Українська модель запалює на вечорах боксу Олександра Усика Андрій Твердохліб
11.05.2021 21:28 1737
Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження
Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження Valeriy Ruchka
11.05.2021 21:01 8612 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Національний вид спорту! У Росії провели чемпіонат з копання могил

Сьогодні 15:15 Valeriy Ruchka 449 1
Національний вид спорту! У Росії провели чемпіонат з копання могил

У Новосибірську відбулися перші всеросійські змагання зі швидкісного копання могил.

За умовами чемпіонату, учасники з кількох міст Сибіру повинні були викопати на швидкість могилу розміром 2 м завдовжки, 80 см завширшки та 1,6 м завглибшки.

Серед критеріїв оцінки - крім швидкості та відповідності розмірам, - відзначалися техніка й акуратність роботи. Як вимірювальний прилад використовували труну.

У  положенні про чемпіонат йдеться, що його проводять задля підвищення рівня виконання робіт і підняття престижу професії працівника ритуальних послуг, щоб привернути до неї увагу молодого покоління.

Змагання з копання могил на швидкість під назвою "Могильне беззаконня" анонсувалися ще в червні 2020 року. Їх збиралися проводити в експоцентрі Владивостока, потім хотіли в Омську, проте врешті-решт перенесли на 2021 рік до Новосибірська.

Як з'ясувалося за результатами турніру, краще за всіх могили риють омичі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()