У Новосибірську відбулися перші всеросійські змагання зі швидкісного копання могил.

За умовами чемпіонату, учасники з кількох міст Сибіру повинні були викопати на швидкість могилу розміром 2 м завдовжки, 80 см завширшки та 1,6 м завглибшки.

Серед критеріїв оцінки - крім швидкості та відповідності розмірам, - відзначалися техніка й акуратність роботи. Як вимірювальний прилад використовували труну.

У положенні про чемпіонат йдеться, що його проводять задля підвищення рівня виконання робіт і підняття престижу професії працівника ритуальних послуг, щоб привернути до неї увагу молодого покоління.

Змагання з копання могил на швидкість під назвою "Могильне беззаконня" анонсувалися ще в червні 2020 року. Їх збиралися проводити в експоцентрі Владивостока, потім хотіли в Омську, проте врешті-решт перенесли на 2021 рік до Новосибірська.

Як з'ясувалося за результатами турніру, краще за всіх могили риють омичі.

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