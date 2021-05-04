З'явилося відео загибелі російських баскетболісток

Джерело - Чемпіон.

30 квітня у жахливому ДТП загинуло 5 юних російськийських баскетболісток. на 535-му кілометрі автодороги РД-216 Астрахань - Ставрополь сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF і пасажирського автобуса, який віз на турнір в місто Черкеськ (Ставропольський край) баскетбольну команду волгоградської СШОР №2, складену з дівчаток 2008-го і 2009-го років народження. В результаті інциденту п'ятеро дітей загинули, ще дев'ять були госпіталізовані з різними травмами.

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