У Києві спіймали п'яного футболіста за кермом авто

Футболіст аматорського клубу Spectrum Talisman Марк Ебука потрапив у неприємну ситуацію.

Дивну поведінку водія помітили активісти "Варта Голосієво" під час нічного рейду. Вони передали інформацію патрульним, коли поліція була вже поруч, водій прямо перед патрульним автомобілем чомусь вирішив порушити ПДР.

Поліціянти, зупинивши авто Ебуки, почули від футболіста запах алкоголю. Водій спробував вдати, що нічого не розуміє, але йому все пояснили англійською. Від проходження тесту на стан сп’яніння Майк відмовився, чим автоматично визнав себе винним. А також отримав протокол за відсутність документів на автомобіль.

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