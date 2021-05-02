Джерело - Чемпiон.

Нападник молодіжної команди амстердамського Аякса Браян Броббі відзначився курйозним ударом з пенальті в матчі другого за силою дивізіону Нідерландів проти Алмере Сіті.

На 39-й хвилині матчу арбітр призначив пенальті у ворота Алмере Сіті, а 11-метровий удар взявся виконувати Броббі.

19-річний форвард мав чудову нагоду відкрити рахунок, але пробив настільки неточно, що м’яч після його удару полетів не тільки повз ворота, а й вилетів за межі стадіону.

🙈 Brian Brobbey schiet bij zijn penalty de bal het stadion uit!



"Op een amateurveld zou je nu roepen: Zelf halen!"



#️⃣ #almjaj pic.twitter.com/n2X2s3yTNa — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2021

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua