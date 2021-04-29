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Легендарний легіонер. Домагой Віда святкує день народження

Сьогодні 10:29 Valeriy Ruchka 3326 0
Легендарний легіонер. Домагой Віда святкує день народження

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 квітня, захисник збірної Хорватії Домагой Віда святкує свій день народження. Колишньому гравцеві Динамо виповнилося 32 роки.

За 4 роки виступів за киян, Домагой встиг перетворитися не просто на улюбленця фанатів, а й на сучасну легенду Динамо.

Згадаємо, хоча б його гол у ворота Шахтаря.

Цікаво, що радувати українських футбольних фанів Віда продовжив вже поза межами нашої країни. Так. на чемпіонаті світу в Росії, де збірна Хорватії отримала срібні нагороди, Віда так радів черговому успіху картатих, що записав особливе відео...

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