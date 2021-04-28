З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111!

Джерело - Чемпіон.

27 квітня, 1910 року народився легендарний тренер київського Динамо (1964-1970) та один з найкращих тренерів в історії футболу Віктор Маслов. Напередодні йому виповнилося б 111 років.

Дід (прізвисько Маслова - ред.), якому часто закидали малоосвіченість, зробив справжню революцію у футболі. Саме Маслов першим використав схему 4-4-2 та зональний захист, що на той час було чимось неймовірним. Саме Маслов почав виводити роль тренера на нові горизонти. Тренер-новатор, для якого не було авторитетів. Тренер-революціонер. Тренер, який не побоявся відрахувати з команди улюбленців публіки Валерія Лобановського та Олега Базилевича, Віктора Каневського та заслуженого ветерана Юрія Войнова.

Маслов взагалі не церемонився з гравцями, які не хотіли відповідати його вимогам. "Не можна вимагати від футболіста того, - говорив він, - що він не в змозі виконати. Треба або пристосовувати нововведення так, щоб хист гравця було найкращим чином використано, або шукати іншого виконавця, що ми і робимо в київському Динамо. Це не рецепт, а принцип".

Багато в чому завдяки Діду народився геній Лобановського-тренера, який ще кілька років тому будучи гравцем, відмовлявся виконувати вимоги Маслова, вимоги, які ж сам запропонував своїм гравцям, очоливши Динамо.

Спадщину, яку залишив після себе Віктор Маслов важко пеореоцінити. За 6 років на чолі Динамо, кияни перетворилися на справжнього гранда Радянського футболу. Саме з Маслова розпочалося домінування Динамо на внутрішній арені. Саме Дід розпочав золоту епоху Динамо, саме він заклав міцний фундамент для майбутніх легендарних перемог.

За 6 років у динамо, його підопічні тричі поспіль ставали чемпіонами СРСР (1966-1968), ще двічі вигравали срібло та Кубок СРСР.

У 2019 році найвторитетніше футбольне видання світу France Football включило Маслова до когорти найкращих тренерів в історії футболу, поставивши того на 23 сходинку!

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