ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням

Джерело - Чемпіон.

25 квітня, ексзірці київського Динамо та збірної України Олегу Гусєву виповнилося 38 років.

УЄФА в своєму офіційному twitter привітав легенду.

"Вітаємо легенду київського Динамо Олега Гусєва з днем народження!", - йдеться в повідомленні.

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