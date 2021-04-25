ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням

Джерело - Чемпіон.
25 квітня, ексзірці київського Динамо та збірної України Олегу Гусєву виповнилося 38 років.
УЄФА в своєму офіційному twitter привітав легенду.
"Вітаємо легенду київського Динамо Олега Гусєва з днем народження!", - йдеться в повідомленні.
⚪️🔵 Олегу Гусеву - 38. Поздравляем! 👏#ЛигаЕвропы @DynamoKyiv pic.twitter.com/Maeeok8e3W— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 25, 2021
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