Він пропонував бути коханкою. Ані Лорак розповіла про бурхливий роман з Ребровим

Відома колись українська співачка Ані Лорак, яка зараз проживає на території Росії, відвідала програму на пропагандистському телеканалі Росія 1. Там вона зокрема розказала про свої стосунки з колишнім гравцем і тренером київського Динамо Сергієм Ребровим.

Співачка сказала, що Ребров розглядав її більшою мірою як "дівчину для побачень", через те, що вже тоді був одружений. Лорак це не влаштовувало.

Співачка також розповіла, що одним з головних наслідків цього роману був альбом "Розкажи", який став її першим великим успіхом. Альбом був реакцією на важко розвиваються взаємини з Ребровим.

У ньому була і відома багатьом однойменна пісня.

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