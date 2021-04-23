На Донбас Арені терористи включили гімн Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпiон.

У мережі з'явилося відео сучасного стану Донбас Арени.

"Недоглянутий газон, порожні трибуни з тьмяними сидіннями і самотньо грає гімн Ліги чемпіонів", - йдеться в описі.

#Донбасс Арена. Наши дни.



Неухоженный газон, пустые трибуны с потускневшими потерявшими яркость сидениями и одиноко играющий гимн #ChampionLeague, когда-то приносивший радость и собирающий десятки тысяч болельщиков когда-то мирного Донецка.



Никогда не прощу россии их вторжения pic.twitter.com/obL0mh7dhw — Aleks Afonin (@ya_kak_apelsin) April 23, 2021

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua