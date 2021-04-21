Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством

Ференцварош українського наставника Сергія Реброва достроково виграв чемпіонство Угорщини, впевнено обігравши Уйпешт в матчі 30-го туру чемпіонату Угорщини (3:0).

Український наставник очолив Ференцварош в серпні 2018 року і з тієї пори тричі поспіль приводив будапештський клуб до чемпіонства. Попереднього разу Ференцварошу вдавалося зробити подібне майже сто років тому (сезони 1926, 1927 і 1928).

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