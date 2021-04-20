Джерело - Чемпіон.

Англійський Вулвергемптон у своєму Twitter оголосив себе чемпіоном Англії в сезоні 2018/19.

"Імовірно, для параду вже занадто пізно",- жартома йдеться в публікації.

It's probably too late for a parade 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l — Wolves (@Wolves) April 20, 2021

Два сезони тому Вовки фінішували сьомими в турнірній таблиці АПЛ. Чемпіоном став Манчестер Сіті, також до шістки увійшли: Ліверпуль, Челсі, Тоттенгем, Манчестер Юнайтед і Арсенал. Саме вищезгадані клуби увійшли до складу учасників Суперліги. Критики новоствореного турніру вимагають дискваліфікувати усіх учасників зі змагань під егідою УЄФА/ФІФА.

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