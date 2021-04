Англійський Вулвергемптон у своєму Twitter оголосив себе чемпіоном Англії в сезоні 2018/19.

"Імовірно, для параду вже занадто пізно",- жартома йдеться в публікації.

It's probably too late for a parade 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l