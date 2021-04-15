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12 років тому Роналду забив гол, за який отримав премію Пушкаша

Сьогодні 10:28 Valeriy Ruchka 6913 0
12 років тому Роналду забив гол, за який отримав премію Пушкаша

Джерело - Чемпіон.

Рівно 12 років тому Криштіану Роналду забив один з найкращих голів у кар'єрі, тоді ще за Манчестер Юнайтед.

Гол Роналду у ворота Порту не тільки вийшов геніальним, але й вирішив результат протистояння 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Після домашніх 2:2 червоні дияволи повинні були перемагати на Драгау, завдяки голу Роналду у них це вийшло.

Незабаром португалець отримав премію Пушкаша, випередивши в голосуванні Іньєсту і Графіте.

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